L’FC Andorra té a prop la cessió del lateral dret de l’Athletic Club Alex Petxarroman per a aquesta temporada

La direcció esportiva de l’FC Andorra segueix treballant en la configuració de la plantilla quan tot just queden cinc dies per al debut a la Lliga Smartbank contra el Reial Oviedo, i el proper a arribar podria ser el lateral dret Alex Petxar­roman, Petxa, cedit per l’Athletic Club. Segons va avançar El Chiringuito i va poder confirmar el Diari, l’interès tricolor pel futbolista és real (de fet, el tècnic, Eder Sarabia, va admetre ahir a RTVA que estan buscant un lateral dret), i la intenció és poder tancar l’acord perquè el basc arribi prestat al Principat els propers dies. Es