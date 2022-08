Irineu Esteve pateix una caiguda en bicicleta

Actualitzada 10/08/2022 a les 07:00

Irineu Esteve va patir ahir una caiguda en bicicleta a la Seu d’Urgell mentre es trobava entrenant i tindria afectada la clavícula esquerra, segons les primeres observacions. La Federació Andorrana d’Esquí va anunciar ahir l’incident del fondista i va explicar que el primer diagnòstic apunta una luxació a la clavícula esquerra, tot i que properament se sotmetrà a més proves per tal de conèixer el diagnòstic concret de la lesió i quin procés de recuperació ha de seguir.Esteve va disputar la setmana passada el Blink Festival de roller-ski a Noruega, on va aconseguir una tercera posició a la Pujada a Lysebotn. Segons el calendari de pretemporada elaborat per la Federació Andorrana d’Esquí, les properes setmanes Esteve i Carola Vila s’havien de desplaçar a alguna glacera per seguir amb la preparació, tot i que estava supeditat al clima, ja que en molts d’aquests sectors hi havia problemes amb la neu per culpa de la calor.La primera cita del calendari de la Copa del Món està prevista per al 25 de novembre a Ruka, Finlàndia, on es disputaran tres curses.