Satisfacció de la FAN amb l'obertura dels Serradells

Actualitzada 07/08/2022 a les 12:02

La Federació Andorrana de Natació (FAN) va mostrar la seva satisfacció per la reobertura de la piscina olímpica dels Serradells, l’única de 50 metres que hi ha al país, després de més de tres anys. El president de l’ens, Joan Clotet, va manifestar que “estem contents que l’única piscina olímpica del país torni a estar operativa”, i va afegir que “només la idea de tornar a entrenar en 50 metres després de més de tres anys, ens fa pensar que els nedadors tindran condicions favorables per ser més competitius”.Clotet va referir-se també a les converses amb el comú d’Andorra la Vella i el Govern per signar un conveni per a l’ús de les instal·lacions, i va afirmar que “el diàleg avança a bon ritme i la voluntat de Govern, Comú i Federació és la d’arribar a un acord com més aviat millor”; a més, va cloure que “és vital per a la progressió esportiva que puguem beneficiar-nos de les millors condicions per a entrenar amb freqüència i de manera permanent en la instal·lació, més idònia, per profunditat i prestacions tècniques, per a acollir als nedadors que representen i representaran a Andorra en competicions internacionals”.D’altra banda, la FAN va confirmar que Nàdia Tudó i els germans Bernat i Tomàs Lomero seran els representants d’Andorra a l’Europeu de Roma que se celebrarà de l’11 al 17 d’agost. Tudó nedarà les proves dels 100 i els 200 metres braça, mentre que els germans Lomero competiran als 50 i 100 metres lliures, i 50 i 100 metres papallona.