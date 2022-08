La Purito Andorra torna després de dos anys d'absència per la Covid

Actualitzada 07/08/2022 a les 06:34

La Purito Andorra, marxa cicloturista impulsada per l’exciclista resident Joaquim Purito Rodríguez, torna avui a escena després que les dues últimes edicions no poguessin celebrar-se a causa de la Covid-19, i tindrà a l’excorredor basc Markel Irizar com a homenatjat. Amb 1.800 inscrits (número màxim que va fixar l’organització), els participants tindran tres recorreguts diferents que tindran sortida des de la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, i arribada als Cortals d’Encamp.El recorregut curt tindrà 30 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu, l’intermedi tindrà 80 quilòmetres i 3.500 metres de desnivell, mentre que el traçat llarg comptarà amb 115 quilòmetres de distància i un desnivell positiu total de 4.800 metres després de pujar a la Rabassa, la Gallina, la Comella, Beixalís, el Coll d’Ordino i els Cortals d’Encamp. Precisament la carretera d’accés als Cortals estarà tancada a 2,3 quilòmetres pel final, i des de l’organització van recomanar utilitzar el Funicamp, que serà gratuït de 10 a 19 hores, per arribar a la línia de meta.D’altra banda, ahir Encamp va acollir la Purito Kids, que va canviar el format i va deixar endarrere l’habitual cursa per als infants. Enguany, un centenar de nens van participar en una gimcana a la localitat encampadana que va comptar amb diferents activitats i animacions.