El combinat ‘bleu’ femení vindrà a preparar el Mundial al país tot i no tenir dos camps

La selecció francesa femenina de rugbi realitzarà finalment l’estada prevista al país per preparar el Mundial de Nova Zelanda tot i no tenir dos camps a la seva disposició, una de les condicions de la federació del país veí del nord per triar el Principat com a seu. La voluntat gal·la era tenir l’Estadi Nacional com a camp de rugbi, i utilitzar l’Estadi Comunal com a camp d’entrenament, tot i que les obres a la instal·lació governamental iniciades el 15 de juliol per adequar-lo al futbol professional impediran que pugui utilitzar-se i deixarà a la selecció francesa amb un únic