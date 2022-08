L'FC Andorra tanca la pretemporada amb derrota (1-0)

Actualitzada 07/08/2022 a les 20:58

L’FC Andorra ha tancat la pretemporada amb una derrota 1-0 per la mínima contra el Lleida Esportiu a la quarta edició del Trofeu Emili Vicente disputat a terres lleidatanes. Els tricolors han dominat el partit des de l’inici, però no han sabut materialitzar les ocasions en un duel que s’ha acabat decidit amb un golàs de Chuli a la primera meitat.

Com era d’esperar, els tricolors han estat els dominadors des de l’inici davant d’un rival que juga dues categories per sota, però el domini de pilota inicial no s’ha pogut traduir en arribades clares més enllà d’un xut de Bover que ha marxat alt sense perill. El Lleida esperava al darrere la seva oportunitat per sortir a la contra, i així ha tingut la primera ocasió amb un tir de Denis que ha pogut atrapar Lizoain sense problemes. Els locals s’han anat estirant, i han acabat obrint el marcador al minut 22 després d’un golàs de Chuli de semixilena que ha sorprès els tricolors. Adri Vilanova ha buscat l’empat amb un tir llunyà, però qui ha tingut el gol ha estat el Lleida després d’una errada defensiva tricolor, tot i que Alende ha pogut treure sota els pals la rematada d’Adri de Mesa. El marcador, però, ja no s’ha tornat a moure i s’ha arribat amb l’1-0 al descans.



A la represa, els tricolors han tornat a sortir manant en busca del gol i Hevel l’ha tingut, tot i que Iñaki ha pogut enviar la pilota a córner. Sarabia ha anat movent poc a poc la banqueta, però el domini asfixiant ha seguit sent de l’FC Andorra, que ho ha provat de totes maneres, generant perill per les bandes, per dins, o a pilota aturada, però el marcador ja no s’ha tornat a moure i els tricolors han sumat la tercera derrota d’aquesta pretemporada, la segona consecutiva.

L’FC Andorra deixa ara enrere la preparació, al menys pel que fa a amistosos, i se centra en la recta final de pretemporada de cara al debut a la Segona Divisió que es produirà el dilluns 15 d’agost a les 17.30 hores al camp del Reial Oviedo.