L'FC Andorra supera els abonats del curs passat

Actualitzada 07/08/2022 a les 06:28

L’FC Andorra ha superat ja el número d’abonats que tenia el curs passat a la Primera RFEF (més de mig miler) en tot just tres dies i mig des que va encetar la campanya d’abonaments d’una temporada que serà històrica amb l’estrena al futbol professional. El preu dels carnets va dels 70 als 125 euros per a les renovacions, i de 95 a 165 euros per a les noves altes. Els aficionats poden fer-se abonats de manera en línia al lloc web del club, o presencialment de 9.00 a 18.00 hores a la seu central de MoraBanc a Andorra la Vella.D’altra banda, l’equip tancarà avui la pretemporada amb el duel contra el Lleida Esportiu corresponent a la quarta edició del Trofeu Emili Vicente. El duel es disputarà a les 19.00 hores al Camp d’Esports de Lleida.