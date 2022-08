Actualitzada 07/08/2022 a les 18:08

El MoraBanc Andorra segueix confeccionant la plantilla i ha tancat l’arribada del pivot Marin Maric. És un jugador croat de 28 anys i 2,11 metres que signa per dues temporades i ve de jugar el curs passat al BC Larissa grec, on va fer una mitjana de 15,1 punts, 6,9 rebots i 1,8 assistències per partit.