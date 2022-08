Actualitzada 06/08/2022 a les 11:18

El MoraBanc Andorra va anunciar la incorporació de Chris Czerapowicz de cara a les properes dues temporades. L’aler suec de 30 anys i 2,01 metres és converteix així en el sisè fitxatge de l’entitat tricolor per buscar l’ascens a la Lliga ACB, i està cridat a ser un dels homes importants de la plantilla de Natxo Lezkano. Igual que amb els casos de Rafa Luz o Thomas Schreiner, en el cas de Czerapowicz Francesc Solana aposta per l’experiència i el retorn d’un ex, ja que l’aler suec va militar a la Lliga Endesa amb el MoraBanc Andorra uns mesos durant el curs 2016-2017. Czerapowicz va arribar a l’equip com a temporer just després de l’eliminació a la Copa del Rei contra el Reial Madrid en una temporada que va acabar sent històrica, amb la classificació per al play-off i per disputar competició europea l’any següent. Aquell any, l’aler suecoamericà va disputar 16 duels com a tricolor amb 14 minuts, 5 punts, 2,3 rebots i 3,7 crèdits de valoració mitjana.Czerapowicz compta amb una gran experiència a la Lliga Endesa (ha jugat 102 partits), i arriba al club després de militar l’últim curs a les files de l’UCAM Múrcia, on va disputar 30 partits amb gairebé 18 minuts de mitjana, 5,5 punts, 3,5 rebots i 5,7 crèdits de valoració. Abans, l’aler havia jugat dues temporades més a l’ACB a les files del Monbus Obradoiro, i també havia format part del Tsmoki-Minsk i del Nizhny Novgorod de la VTB League.El director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, va manifestar sobre l’arribada de Czerapowicz que “és un jugador que hem tingut gairebé cada temporada a l’agenda des que va marxar perquè ens agrada molt per la seva polivalència a les posicions de 3 i de 4, capacitat de treball, tir exterior i lectura del joc”, i va afegir que “poder lligar un jugador com Czerapowicz és una gran notícia per a nosaltres i ens dona molta solidesa en una posició que sempre és clau al bàsquet modern”.Amb Czerapowicz, el MoraBanc té ara set jugadors en plantilla, sense comptar Tyson Pérez, que està previst que surti. Lezkano compta ara amb Czerapowicz, Luz, Speight, Schreiner, Borg, Rubio i Llovet. Amb el perímetre completat, els esforços del MoraBanc Andorra se centren ara en el joc interior, on alguns noms com Mahalbasic, que ha signat pel Burgos, s’han escapat. A hores d’ara, Llovet és l’únic interior que hi ha a la plantilla, tot i que Juan Rubio i Chris Czerapowicz poden jugar també per dins a la posició d’ala-pivot.