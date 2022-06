Andorra signa la setena plaça a Belgrad (42-24)

Moldàvia va barrar el pas per a les semifinals als tricolors, que van superar els amfitrons pel 7è lloc

La selecció andorrana de set es va quedar amb la mel als llavis a l’Europeu de Belgrad. Després d’haver fet una més que meritòria primera fase, amb dues victòries i una derrota, els homes de Christian Quitante van caure ahir eliminats als quarts de final davant de Moldàvia per un ajustat 19-21. Els andorrans van acusar el cop i van cedir també contra Noruega en la lluita per la cinquena plaça (19-0), però es van poder refer i van superar l’amfitriona Sèrbia en el partit pel 7è i 8è lloc per un clar 42-24.



La jornada es presentava esperançadora i Andorra