La selecció masculina acaba segona de grup i busca davant Moldàvia el bitllet per a semifinals de l’Europeu de Belgrad

La selecció andorrana de rugbi de set va protagonitzar una fantàstica primera jornada a l’Europeu de Belgrad. L’equip que dirigeix Christian Quintane, enquadrat al grup B de la Conferència 1, va superar Noruega i Bòsnia i Hercegovina i només va cedir davant Mònaco, en el darrer partit de la fase. Els andorrans, amb permís per aspirar a tot, s’enfronten a les 11.00 h del matí a Moldàvia en la recerca d’un bitllet per a les semifinals.



L’equip format per Sam Franken, León Laguerre, Pep Arasanz, Adrià Calvó, Nil Tomé, Adrià Bonell, Patrick Gili, Pau Gallardo, Hugo Llata, Daniel Wallis, Bastien Trappe