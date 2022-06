L'FC Andorra no tindrà avantatge fiscal a La Liga

Actualitzada 03/06/2022 a les 18:19

La Liga ha adoptat mesures concretes pel que fa a l'FC Andorra, propietat de Gerard Piqué, que ara té una fiscalitat diferent que la resta de clubs esportius de segona divisió al ser un club esportiu del Principat i, per tant, funcionar amb la fiscalitat del país d'origen. En aquest sentit, fins ara l'IRPF a pagar pel sou dels jugadors és quasi un 37% menys que a Espanya, el que els portaria a tenir més capacitat econòmica per fitxar, segons informen diversos mitjans espanyols. Això ha estat criticat per altres clubs de segona divisió que consideren que els podria donar una avantatge competitiva. A tall d'exemple, per sous superiors als 300.000 euros, la mitjana d'Espanya de l'IRPF a pagar ronda el 47% mentre que a Andorra se situa al 10%.Per això, per finalitzar amb aquest conflicte, la Comissió Delegada de La Liga ha aprovat una variació de cara al reglament del límit salarial. Per tant, a tots els jugadors que ara inscrigui, tant els que ja hi siguin com els nous fitxatges, per la pròxima temporada a l'Andorra se li comptabilitzarà que ha de pagar una mitjana de l'IRPF a Espanya (el 47%) encara que en realitat pagui un 10%. Això fa que en realitat ocupi una massa salarial superior en els estàndards de La Liga del que en realitat té i així se li acotarà el marge de maniobra per inscriure els jugadors a la realitat fiscal que viuen la resta de clubs a LaLiga SmartBank.