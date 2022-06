Les seleccions de 3x3 afronten el Preeuropeu

Actualitzada 02/06/2022 a les 07:01

Les seleccions masculina i femenina de bàsquet 3x3 viatgen a Xipre per disputar el Preeuropeu a la recerca d’un lloc al Campionat d’Europa. L’equip masculí estarà format per Oriol Fernández, Jordi Fernández, Bruno Bartolomé i Sergi Marín, mentre que el femení el compondran Clàudia Guri, Cristina Andrés, Clàudia Brunet i Anna Mañá. En el cas dels nois, els rivals a la fase de grups seran Xipre, Luxemburg i Azerbaidjan, mentre que l’equip femení s’haurà de veure les cares amb Kosovo i Irlanda.El format de competició serà igual en tots dos casos amb una lligueta en què el primer de cada grup passa directament a les semifinals. El segon i tercer de cada grup disputarà un play-in per accedir a les semifinals, i els vencedors masculí i femení del torneig s’asseguraran un lloc a l’Europeu, que se celebrarà entre el 9 i l’11 de setembre a la localitat austríaca de Graz, on es disputarà la fase final del campionat.