L'Atlètic Escaldes guanya la Copa Constitució

Actualitzada 29/05/2022 a les 19:17

L'Atlètic Club d'Escaldes s'ha proclamat campió de la Copa Constitució Protectvall després de derrotar per 3-1 a l'UE Extremenya, de la Lliga Unida, a l'Estadi Nacional. Amb la victòria, el conjunt escaldenc ha aconseguit classificar-se per disputar competició europea per primer cop a la seva història. Tot i que el conjunt de segona s'ha avançat amb un gol de Marc Andrés, les dianes d'Aarón, Garrido, Luigi i Adri han capgirat el marcador.L'Atlètic ha fet valer la seva superioritat per avisar ja al primer minut amb un cop de cap d'Àlex Sánchez al travesser, però han estat els de segona els que s'han avançat al marcador amb un gol de Marc Andrés a la sortida d'un córner al minut 13. L'UE Extremenya aguantava, però l'internacional Aarón Sánchez ha pogut igualar el partit a la mitja hora de joc després d'aprofitar una pilota morta a dins de l'àrea. A la represa, els escaldencs han capgirat el marcador amb dos gols en quatre minuts de Garrido i Luigi San Nicolás que han servit per sentenciar el matx, i als vols del minut 90 Adri Rodrigues ha tancat el marcador amb un cop de cap a la sortida d'un córner per assegurar el primer títol de Copa Constitució per l'equip dirigit per Albert Gómez.