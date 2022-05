Tret de sortida al 21è Memorial Francesc Vila

Actualitzada 28/05/2022 a les 06:34

Els camps de la FAF a la Borda Mateu i el Centre d’Entrenament de la Massana acullen avui i demà la 21a edició del Memorial Francesc Vila, que torna després de no poder-se fer els dos últims anys a causa de la pandèmia. Un total de 32 equips participaran al torneig, que tindrà clubs destacats com València, Vila-real, Athletic de Bilbao, Sparta de Praga, Espa­nyol, Toulouse o la principal novetat d’aquesta 21a edició, la Damm. Andorra no faltarà tampoc a la cita i estarà representada per tres equips, un per a cadascuna de les categories de competició.