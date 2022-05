Tecnificació integral

El CTO estrena serveis per als esportistes, com el de preparació física, d’àpats o d’instal·lacions, i ha augmentat un 71% els ocupants en tres anys

l projecte Horitzó 23 impulsat pel Govern preveia posicionar el Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO) com a “centre neuràlgic i espai de referència per a l’entrenament de l’esportista federat d’alt nivell i d’elit del país”. I ho està aconseguit, perquè amb l’entrada en funcionament dels nous serveis, la instal·lació ha passat d’acollir una cinquantena d’esportistes al fet que n’hi hagi uns 240 d’unes 25 entitats, un 71,5 per cent més. En els últims anys s’ha instal·lat un nou gimnàs, i també s’ha posat en marxa el servei de preparació física i de readaptació esportiva, que ajuda les federacions que no