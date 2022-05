Un pressupost d'entre set i nou milions

L’FC Andorra sol·licitarà jugar els primers partits fora amb previsió d’acabar les obres al Nacional

El director general i esportiu de l’FC Andorra, Jaume Nogués, va xifrar entre set i nou milions d’euros el pressupost de l’FC Andorra per a la propera temporada, la primera a la Segona Divisió A. En una entrevista al canal de Twitch del periodista Rafael Escrig, Nogués va reconèixer que “els drets audiovisuals marcaran bona part del pressupost, un 70%-80%”.



La problemàtica de la gespa va centrar bona part de la conversa i va explicar que “som els darrers a arribar i no volem passar per sobre de ningú perquè no seria just. Busquem una solució satisfactòria per a tots”. En

