Andorra tindrà 11 representants als Jocs del Mediterrani del mes vinent

Actualitzada 26/05/2022 a les 06:35

Andorra tindrà un total d’onze esportistes als Jocs del Mediterrani que es faran a Orà (Algèria) entre el 25 de juny i el 6 de juliol. Els esports amb més representants seran l’atletisme i la natació, amb quatre cadascun, i també hi haurà participació en karate i en petanca.Pel que fa a la piscina, els seleccionats són Mònica Ramírez (50 lliure i 50 esquena), Nàdia Tudó (50 i 100 lliures i 100 i 200 braça), Patrick Pelegrina (50 i 100 braça i 50 esquena) i Tomàs Lomero (50 i 100 lliures i 50 i 100 papallona). Pel que fa a l’atletisme, els competidors seran Bruna Luque (400 tanques), Carlota Màlaga (200 llisos), Nahuel Carabaña (1.500) i Pol Moya (800 i 1.500). L’equip nacional per als Jocs del Mediterrani el completaran Sandra Herver, que participarà a la competició de karate en la modalitat de kumite de menys de 61 quilos, i Frederic Breton i Jon Fortes, que hi participaran en petanca.