'Pepi' Pintat, reescollit president de la FAE per a quatre anys més

Actualitzada 25/05/2022 a les 06:32

L’assemblea general de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) es va celebrar dilluns passat amb les corresponents eleccions a la junta directiva. L’actual junta, presidida per Pepi Pintat, va ser elegida per a la renovació per als pròxims quatre anys, en no presentar-se cap altra candidatura. A les 18.30 hores es va fer la primera convocatòria, a les 19.00 hores la segona, amb l’aprovació del balanç del 2021 i el pressupost del 2022. També es va aprovar la memòria tècnica esportiva de la temporada 2021-2022. Així, acompanyaran Pintat en el nou cicle de quatre anys el vicepresident, Patrick Touissant, el tresorer, Jordi Pont, el secretari, Lluís Ruiz, i cinc vocals: Jordi Farré, Jordi Argemí, Joan Erola, Antoni Crespo i Nicolas Rimbert. Pintat va accedir a la presidència de la FAE el juny del 2018 en substitució d’Albert Coma.