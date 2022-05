Pepi Pintat és reelegit president de la FAE

Actualitzada 24/05/2022 a les 17:53

Pepi Pintat presidirà la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) durant quatre anys més. Pintat va ser reelegit en el càrrec en l'assemblea general de l'entitat que es va celebrar ahir ja que va ser l'única candidatura que es va presentar. La FAE va aprovar el balanç del 2021 i el pressupost del 2022 i la memòria tècnica esportiva de la temporada 2021-2022.La junta directiva queda integrada per Patrick Touissant com a vicepresident, Jordi Pont com a tresorer i Lluís Ruiz serà el secretari. Els vocals de la FAE són Jordi Farré, Jordi Argemí, Joan Erola, Antoni Crespo i Nicolas Rimbert.