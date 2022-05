El grup de treball de la FIS dedicat a l’esquí de fons va prendre una decisió històrica, i és que les curses d’esquí de fons tindran la mateixa distància quiliòmetrica per a homes i dones a partir de la propera temporada. Es tracta d’un debat que hi ha en el món de l’esquí de fons des de fa anys, i durant la reunió de primavera del comitè d’esquí de fons es va aprovar amb el 57 per cent dels vots a favor en una proposta que haurà de ser ratificada durant el congrés de la FIS de la setmana vinent