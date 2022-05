Homenatge als olímpics i suport a la candidatura Andorra 2027

Actualitzada 22/05/2022 a les 08:05

Abans del partit contra l’UCAM, l’FC Andorra va realitzar un homenatge als olímpics i paralímpics que van representar el país a Pequín 2022 el passat mes de febrer: Cande Moreno, Carola Vila, Irineu Esteve, Maeva Estévez i Roger Puig (Verdú no va poder ser-hi present). El club va reconèixer també a Mimi Gutiérrez i Lluís Marín després que anunciessin la seva retirada de l’esport professional durant els últims mesos.A més a més, el club tricolor va mostrar també el seu suport a la candidatura Andorra 2027 per acollir el Campionat del Món d’esquí alpí, i va reproduir al videomarcador de l’Estadi Nacional el vídeo promocional de la candidatura tot just cinc dies abans que es conegui quina serà la seu del Mundial en el congrés que la FIS celebrarà dimecres de la setmana vinent a la localitat italiana de Milà.