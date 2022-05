El Ranger's s'imposa a la final del Memorial Canut

Actualitzada 22/05/2022 a les 08:09

El Ranger’s va proclamar-se campió de la 36a edició del Memorial Canut després d’imposar-se 1-4 a la tanda de penals contra l’UE Santa Coloma. Després de dos anys d’absència per la pandèmia, el trofeu homenatge a Joan Canut i Bové va tornar ahir amb un gran ambient al Centre Esportiu dels Serradells.El duel va posar-se de cara ben d’hora per l’UE Santa Coloma, que va avançar-se al primer minut de joc després que Jonatan Flores aprofités una cessió del Ranger’s per obrir el marcador. El partit va seguir amb alternatives, i amb els colomencs controlant una mica més el partit, però amb el Ranger’s pressionant per intentar evitar que poguessin sortir còmodes, però sense generar ocasions clares fins que Wally va empatar a l’equador de la primera meitat, i Ferri, amb un golàs després d’una gran jugada individual, i Checho, en una contra, van capgirar el marcador abans del descans, tot i que Brito va fer el 2-3 abans de passar pel vestidor. A la represa, el Ranger’s va obrir forat amb el quart, però l’UE va empatar 4-4 i va dur el duel als penals. A la tanda, el Ranger’s es va mostrar més efectiu que els colomencs, i es va acabar enduent el títol al Centre Esportiu dels Serradells.