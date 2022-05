El tècnic de l’FC Andorra va arribar exultant a la sala de premsa i va manifestar que “crec que encara no som conscients del que hem fet”, i va afegir que “penses en tots els moments que has passat, crec que amb el temps en serem més conscients i ara hem d’acabar bé els dos partits que queden i la final contra el Racing de Santander”. Sarabia va referir-se també a l’afició, i va destacar que “és impressionant l’ambient que s’està generant amb la gent, intentem donar-los el que es mereixen i que puguin gaudir i celebrar com ho fem