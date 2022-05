Torres referma el suport de Turisme al MoraBanc

Actualitzada 20/05/2022 a les 05:49

El ministre de Turisme i Telecomunicacions va refermar la voluntat de mantenir el suport institucional al MoraBanc Andorra després del descens a la LEB or el cap de setmana passat. Igual que va fer el cap de Govern amb relació a l’executiu, Torres va referir-se a Andorra Turisme i va manifestar que “el nostre objectiu és donar suport un any més a l’entitat amb l’objectiu que pugui tornar a la Lliga ACB”, i posteriorment va afegir que “s’ha vist que és un projecte de país i cohesionador de la societat andorrana i no és només un projecte esportiu”. Preguntat per si la quantitat que aportarà Turisme canviarà respecte a cursos anteriors, Torres va declarar únicament que “es mantindrà el suport al MoraBanc”.D’altra banda, l’entitat tricolor va anunciar ahir que Òptica Pasteur va renovar el contracte de patrocini per al curs 2022-2023, arribant així als onze anys de vincle entre les dues entitats.