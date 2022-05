Actualitzada 16/05/2022 a les 07:01

Unes 5.000 persones, 2.000 segons la policia, van manifestar-se ahir a Puigcerdà contra la candidatura Barcelona-Pirineus per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. La protesta va recórrer els carrers de Puigcerdà sota els lemes Per un Pirineu viu, aturem els Jocs Olímpics, 30 dies de festa, 30 anys de misèria, o No als Jocs espanyols.