'Xepi' García decideix no renovar amb el VPC

Jonathan, Xepi, García no continuarà la propera temporada com a primer entrenador del VPC Andorra. L’entitat ho va fer oficial ahir en un comunicat en què va explicar que tot i les bones sensacions amb què l’equip va acabar la temporada –va finalitzar tercer a Honor i va disputar els play-off d’ascens a Federal 3– “l’entrenador de l’equip sènior masculí no renovarà l’any que ve”. Xepi va comentar ahir al Diari que “és una decisió meva per raons personals. El club volia que continués vinculat al projecte i estic molt agraït a tots ells, però prefereixo ser coherent i fer un pas al costat durant un temps”. Tot i aquesta decisió temporal, García va afegir que “de ben segur, algun dia m’hi tornaré a vincular d’alguna manera”. La direcció del VPC ja treballa des de fa uns dies per trobar un recanvi i les intencions del club és que el proper entrenador sigui andorrà i ja es mouen amb alguns noms del país que estan sobre la taula.