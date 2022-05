Gorka Aixàs, optimista davant la final d'aquesta nit a Saragossa

Actualitzada 10/05/2022 a les 13:50

Mentre el MoraBanc Andorra ja s'ha exercitat aquest matí al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa de cara al transcendental partit d'aquesta nit contra el conjunt aragonès, el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, no amaga que és un dia per "gestionar els nervis", ja que "lògicament, ja se sap que el partit contra el Saragossa és vital i que cal guanyar-lo per mantenir les aspiracions de salvació". Tot i aquesta obligatorietat de sortir amb la victòria aquesta nit, Aixàs subratlla que "encara podien quedar possibilitats en casa de no guanyar, però està clar que el triomf avui és cabdal".



El màxim mandatari tricolor afegeix que "veig l'equip bé i hi tinc confiança, perquè venim de guanyar partits i cada setmana hem gestionat, gairebé, uni aquesta nit n'afrontem un altre. Guanyar significaria tenir l'oportunitat de poder salvar-nos a casa, al darrer partit contra el Tenerife". Aixàs, a més, ha tret ferro al fet que els rivals del MoraBanc Andorra en la lluita per la salvació, gairebé, no fallin en els seus compromisos i ha comentat que "és normal, perquè tots ens hi juguem molt, tothom apreta, tothom fa la seva feina i sabíem que ningú ens regalaria res. No hi comptàvem".