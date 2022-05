El MoraBanc visita el Saragossa amb el seriós dubte de Diagne, a la recerca d’un triomf per arribar viu a l’última jornada

72 hores després de la final contra l’Urbas Fuenlabrada, el MoraBanc Andorra afronta una nou duel clau contra el Casademont Saragossa amb l’únic objectiu de guanyar per poder arribar amb vida a l’última jornada del cap de setmana i jugar-se la permanència a una última carta contra el Lenovo Tenerife al Poliesportiu d’Andorra davant de la seva afició. En cas de no imposar-se al Príncipe Felipe, els tossuts números diuen que hi ha dues combinacions que farien baixar l’equip aquest cap de setmana: una derrota combinada amb victòries avui del Burgos, a València, i del Fuenlabrada, a casa contra el