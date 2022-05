El MoraBanc Andorra suma un triomf vital contra el Fuenlabrada que el manté a la lluita per seguir a l’ACB

El MoraBanc Andorra està viu, i ben viu. I això, veient com estava l’equip fa tot just tres setmanes després de caure contra el Betis, ja és molt. L’equip havia de guanyar sí o sí ahir per no estar virtualment descendit, i ho va fer imposant-se 92-84 a l’Urbas Fuenlabrada en un partit de caràcter de l’equip on únicament va faltar posar la cirereta amb l’average, que va acabar sent per als madrilenys tot i els intents dels tricolors. Miller-McIntyre, amb 25 punts, va ser el millor d’uns tricolors on va destacar el paper del bloc, i on tothom que