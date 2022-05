El MoraBanc rep el Fuenlabrada amb la necessitat imperiosa d’un triomf que li permeti seguir en la lluita per la permanència

El MoraBanc Andorra afronta aquesta tarda (18.00 hores, Poliesportiu) una final contra el Fuenlabrada per seguir viu en la lluita per mantenir-se a l’ACB, perquè tot el que no sigui obtenir avui el triomf deixarà pràcticament en impossible l’objectiu de la permanència, i fins i tot podria significar el descens matemàtic aquest mateix cap de setmana en funció dels marcadors dels altres partits si una derrota tricolor es combinés amb les victòries del Casademont Saragossa i del Monbus Obradoiro. Així que no en queda cap altra que guanyar la final d’avui per classificar-se per a les dues finals de la