Victòria vital del MoraBanc (92-84)

07/05/2022 a les 19:50

El MoraBanc Andorra ha aconseguit una victòria vital contra l'Urbas Fuenlabrada per 92-84 i segueix ben viu a la lluita per mantenir-se una temporada més a l'ACB. Codi Miller-McIntyre, amb 25 punts, i el Poliesportiu, han guiat a l'equip cap a un triomf imprescindible.Els tricolors han sortit endollats i agafant una primera diferència de 4-0 des del tir lliure, però els visitants ho han contrarestat ràpidament per situar el 4-8 a l'electrònic amb dos triples i una penetració després d'una transició ràpida. La tensió sobre el parquet era més que evident i el MoraBanc ha tingut uns moments de patiment que s'han transformat en un 8-2 en un tres i no res per tornar-se a posar per davant al marcador (14-12) en un quart que ha finalitzat 19-20 a favor dels visitants després d'un triple sobre la botzina de Juan Fernández. Els madrilenys han tornat a agafar una petita renda a la sortida del segon període (19-24), però ha estat neutralitzada ràpidament amb cinc punts seguits de Diagne (24-24), en un duel amb un intercanvi de cops on dos triples seguits i una cistella de Miller-McIntyre han donat un avantatge de set punts (37-30) al MoraBanc a l'equador d'un segon període que ha acabat amb uns tricolors on fire que han marxat 11 amunt al descans (50-39).A la represa, una concatenació d'errades locals han acostat, de nou, al Fuenlabrada fins als tres punts (55-52), però els tricolors s'han refet arribar a marxar 11 amunt un altre cop en un quart que ha finalitzat 72-63. La diferència a l'últim quart transitava per la frontera dels deu punts, però el MoraBanc no podia acabar de trencar un partit i apropar-se al +14 que li garantia també l'average. Diagne, mentrestant, havia de deixar el parquet per problemes a un dels seus canells, i Miller-McIntyre també s'havia d'asseure a la banqueta després de la quarta personal. El Fuenlabrada ha anat a per al triomf a la desesperada, però el MoraBanc era conscient que la victòria no podia escapar-se de cap de les maneres, i així ha estat, tancant-la amb un tir final de Yanick Franke sobre la botzina (92-84).Amb el partit ja guanyat l'equip ha anat per l'average, però no l'ha pogut obtenir i això farà que el MoraBanc segueixi en descens una jornada més per culpa de només cinc punts. Però el que és més important, segueix ben viu i depenent d'ell mateix per quedar-se una temporada més a l'ACB. Sense temps gairebé per gaudir-ho, això no s'atura, i els tricolors visitaran dimarts al Casademont Saragossa a la recerca d'una altra victòria.