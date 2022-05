Finalitzada l’aventura de l’Eurocup, el MoraBanc Andorra enfoca tots els esforços en el decisiu partit contra el Fuenlabrada

Tot i que matemàticament no ho és, el partit de dissabte al Poliesportiu davant el Fuenlabrada s’ensuma a caixa o faixa en tota regla. Conclòs el periple de l’Eurocup, amb la mel als llavis per l’eliminació a les semifinals davant el Bursaspor, el MoraBanc Andorra afronta el tram decisiu de la temporada. I ara ja sí, ja va de debò. Tres partits per acabar el campionat i per intentar aconseguir la permanència a la Lliga Endesa. “Només ens cal guanyar o guanyar davant el Fuenlabrada”, va afirmar taxatiu el tècnic de l’equip tricolor, Óscar Quintana, al programa Parlem-ne, de Diari

