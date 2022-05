El Bursaspor esmicola el somni europeu del MoraBanc i li barra el pas a la primera final continental de la seva història

Fregant el col·lapse i xipollejant amb braçades de por per la Lliga Endesa, l’Eurocup ha transformat aquest curs el MoraBanc Andorra. Un equip de funambulisme, que es mou en el seu particular Dragon Khan, va oferir ahir el seu bàsquet protesta fins que li van arribar les forces (68-85). Trencat l’encanteri de l’Eurocup, la rebolcada del Bursaspor als tricolors fa pensar, potser, que aquest any no tocava somiar en gran i que prou feina té l’equip per salvar el coll al campionat domèstic. Oriol Paulí, excel·lent, va sostenir l’equip tricolor amb 16 punts, nou rebots i cinc assistències.



Una ràfega de