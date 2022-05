El MoraBanc Andorra aparca la Lliga Endesa i afronta la possibilitat d’accedir per primer cop a una final d’Eurocup

Un partit com el d’aquest vespre i la possibilitat de tocar el cel mereix, ni que sigui per 48 hores, deixar aparcat el dramatisme i el patiment a la Lliga Endesa. L’oportunitat històrica que el MoraBanc Andorra té aquest vespre al Poliesportiu davant el Frutti Extra Bursaspor (20.00h) mereix gaudir de les papallones a l’estómac i de posar els cinc sentits per accedir, per primera vegada a la història, a una final europea. I és que, és així, l’equip tricolor es troba a un partit de jugar una final i a dos d’aixecar un títol continental. Aquest equip té a