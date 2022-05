Neix l'Andorra Sports Camp, un campus de rugbi i bàsquet per al juliol

Actualitzada 03/05/2022 a les 07:00

Dirigit a nens i nenes de vuit a 15 anys i amb la presència garantida de jugadors internacionals, es va presentar ahir l’Andorra Sports Camp, el primer campus de rugbi i bàsquet que es farà de manera conjunta. Amb la presència també d’entrenadors qualificats, l’estada se celebrarà la setmana del 24 al 30 de juliol i els inscrits podran gaudir d’entrenaments, tallers específics i altres activitats lúdiques relacionades amb l’esport de l’oval i del bàsquet.Maxime Taurinya, de l’empresa organitzadora Team Spirit, va explicar que “vam fer un estudi i vam veure que no hi havia cap oferta de campus de rugbi al país i que seria una opció interessant”. Per una afinitat amb l’entrenador de bàsquet, Xavi Luque, “vam pensar que era una bona idea reunir els dos formats, ja que són dos esports d’equip”.