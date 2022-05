El MoraBanc Andorra prepara l’assalt a la primera final europea de la seva història enmig del drama per la permanència

En aquesta dualitat en què s’ha convertit la temporada per al MoraBanc Andorra, s’escriurà dimarts la que podria ser una de les pàgines històriques del club. Mentre la situació a la Lliga Endesa és dramàtica i encara no s’han apagat les flames de la derrota a La Fonteta i dels tripijocs arbitrals, l’equip tricolor afronta una oportunitat immillorable per accedir, per primer cop a la seva història a una final de l’Eurocup. Amb els problemes domèstics rondant pel cap de jugadors i cos tècnic, la possibilitat de tenir dos partits per guanyar un títol continental és massa llaminer com per