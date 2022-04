Derrota del MoraBanc a València (81-76)

Actualitzada 30/04/2022 a les 20:45

El MoraBanc Andorra ha caigut a València 81-76 i ha fet un pas enrere en l'objectiu de mantenir-se a l'ACB un any més. Tot i que els tricolors s'han mantingut dins del duel fins el final i han tingut un triple per situar-se per davant al tram final, els locals han estat millor en els últims instants i s'han endut la victòria.

Els tricolors han arrencat endollats i dominant el partit tant en el joc com en el marcador, tot i que a mesura que avançava el partit, el València Basket s'ha anat sentit més còmode i ha tancat el primer quart per davant al marcador per un ajustat 15-14. Els locals han agafat una diferència de cinc punts a l'inici del segon període, però una reacció tricolor ha igualat el partit a 22, tot i que una nova embranzida valenciana ha donat el lideratge al conjunt de Joan Peñarroya al descans (36-30).

A la represa, els tricolors han començat amb dos 2+1 i enganxant-se a un partit que s'ha anat endurint per moments i on el València ha tancat el quart per davant 53-48 a falta dels deu minuts decisius. Un triple de Crawford obria l'últim quart per posar el 53-51, i cinc punts seguits de Paulí ha situat els tricolors per davant (55-56) per primer cop des del 10-11, però un 7-0 local ha donat de nou el lideratge als valencians (62-56) a sis minuts pel final.

El València Basket ha anat fent mal als tricolors especialment des del rebot ofensiu, i ha agafat nou punts de marge (75-66) a 2'30" pel final, tot i que el MoraBanc no ha tirat la tovallola i amb un 0-5 s'ha situat a només quatre punts a poc més d'un minut pel final. Un triple de Hannah ha posat el 76-74 a l'últim minut i l'equip ha estat a punt de robar la pilota, però Van Rossom ha acabat anotant i Dubljevic ha sentenciat el duel, en contraposició als dos triples intentats per Hannah que no han entrat.



Protestes tricolors per l'actuació arbitral

El conjunt tricolor ha mostrat les seves queixes per l'actuació de la tripleta arbitral formada per Carlos Cortés, Alberto Sánchez Sixto i Esperanza Mendoza. De fet, el director esportiu dels tricolors, Francesc Solana, va carregar contra l'àrbitre principal, Cortés, a les xarxes, i va piular que "quan hi ha un àrbitre que va a pel teu equip, riu dels teus jugadors i vols que perdis sí o sí... i no es el primer dia... i van ja... gràcies Carlos Cortés". Poc després, va fer una altra piulada dient que "només RESPECTE com han demanat altres entrenadors i se'ls ha donat".