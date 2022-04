Trobada de federacions i gimnasos del país

Actualitzada 29/04/2022 a les 16:49

L'Andorra Esports Clúster ha organitzat aquest matí una trobada entre federacions i gimnasos d'Andorra amb l'objectiu de definir, treballar i programar els reptes conjunts, segons informa el clúster en nota de premsa. Més de 35 representants de federacions, centres comunals i gimnasos, han participat en la primera reunió, que ha tingut lloc a les instal·lacions Princiesport.La sessió s'ha iniciat amb una conferència a càrrec de dues de les components de la selecció femenina d'hockey herba que va aconseguir l'or olímpic a Barcelona 92. Maribel Martinez de Murguía i Sònia de Ignacio-Simó, que ara són coaches professionals, han reivindicat la importància del compromís i del treball en equip per aconseguir l'èxit.En la segona part de la trobada, els participants s'ha dividit en dos grups de treball. Per una banda, les federacions s'han marcat els reptes de la creació d'una comissió de federacions esportives, així com un pla d'infraestructures, mentre que els gimnasos i centres comunals han treballat la millora de comunicació i treball en equip entre ells, establint una jornada de visita a tots els centres esportius del país.