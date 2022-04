Actualitzada 28/04/2022 a les 06:05

Lia Povedano i Marc Reig no van poder classificar-se per a la fase final del Campionat de França després de caure al Campionat d’Occitània de Primera Divisió, que donava l’accés al Francès. Povedano no va poder guanyar cap dels combats, mentre que Reig va imposar-se en un i va finalitzar a la setena posició.