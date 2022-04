El Bursaspor serà el rival del MoraBanc a les 'semis'

Els tricolors jugaran com a locals dimarts o dimecres vinent

El MoraBanc Andorra ja coneix el rival per a la segona semifinal europea de la seva història i la setmana vinent es veurà les cares amb el Frutti Extra Bursaspor turc. El conjunt tricolor tindrà el factor camp a favor i jugarà el partit dimarts o dimecres vinent al Poliesportiu, ja que va finalitzar com a quart del seu grup, mentre que el conjunt otomà va ser setè de l’altre grup. Els turcs van derrotar ahir a domicili el Cedevita Olimpja Ljubjana per un ajustat 83 a 85 en un partit en què va destacar Derek Needham amb 20 punts