El MoraBanc assalta el Gran Canaria Arena i es cola a ‘semis’ de la competició europea

El MoraBanc Andorra va classificar-se per a les semifinals de l’Eurocup després de derrotar 77 a 79 a domicili el Gran Canària i sumar la tercera victòria seguida de l’era Quintana. En un partit en què l’equip va anar gairebé sempre a remolc, els tricolors van resistir com diumenge contra el Burgos i van mostrar-se millors en el tram final per convertir-se en semifinalista europeu per segon cop a la història. El rival de la setmana que ve sortirà del duel entre Cedevita i Bursaspor d’avui.



Els tricolors, sense la pressió que arrosseguen a l’ACB, van arrencar endollats el partit tant

#1 Marc

(27/04/22 07:35)