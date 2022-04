MoraBanc es nega a finançar el projecte amb deu milions sense l’aval de Piqué, que vol seguir jugant al Nacional

El macrocomplex esportiu de Prada de Moles a Encamp penja d’un fil per problemes econòmics, esportius, tècnics i polítics. A hores d’ara, si no canvien molt les coses en les pròximes setmanes, es pot assegurar que el comú té la intenció de declarar desert el concurs de remodelació i concessió de l’espai. Les tres parts implicades, l’FC Andorra, l’entitat financera i la corporació, hi veuen més inconvenients que avantatges, encara que per diferents motius. El club de Gerard Piqué està molt còmode jugant a l’Estadi Nacional, MoraBanc es nega a invertir 10 milions d’euros per finançar el projecte sense un