Satisfacció amb la campanya de donació de sang al Poliesportiu

El Poliesportiu d’Andorra va acollir ahir la quarta marató de donació de sang que organitzen conjuntament el MoraBanc Andorra i Creu Roja Andorrana. La previsió era que entre 150 i 200 persones passessin per la instal·lació governamental, i tot i que al tancament d’aquesta edició encara no hi havia les dades definitives, des de l’organització van destacar que la campanya havia estat tot un èxit. La d’ahir va ser la quarta ocasió en què el club i l’entitat realitzaven aquesta marató de donació de sang, una en un bus de donació, i tres més sobre el parquet del Poliesportiu d’Andorra.



Com