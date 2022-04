El MoraBanc passa a semifinals de l'Eurocup (77-79)

Actualitzada 26/04/2022 a les 23:03

El MoraBanc Andorra s'ha classificat per a les semifinals de l'Eurocup després d'imposar-se a domicili per 77-79 a la pista del Gran Canària en un duel en què ha anat gairebé sempre a remolc, però on ha mostrat la seva millor cara en els moments més importants.

Els tricolors han arrencat amb la seva millor cara, fluids en atac, i amb bones defenses, i manant al marcador durant gairebé tot el primer quart, tot i que un bon tram final dels canaris els ha situat per davant al final del primer període 23-20. Un 7-0 de sortida dels locals ha posat la màxima diferència en deu punts (30-20), però els tricolors han respost amb un 2-11 per situar-se a només un punt a l'equador del segon quart (32-31), els tricolors no s'han deixat anar en cap moment, però es veien perjudicats en la lluita pel rebot i en algunes pèrdues que han fet que el matx arribés 42-35 al descans.

Un 3+1 a la primera acció de la represa ha situat el duel amb +11 (46-35) pels locals, que semblava el punt i final al partit, però els tricolors, tot i no disputar ni molt menys el seu millor partit, no es deixaven anar i s'han mantingut enganxats al duel a falta dels deu últims minuts (63-57). Una mala sortida tricolor ha tornat a posar la diferència en els deu punts (67-57), però de nou el MoraBanc ha mostrat la millor versió arribant a situar-se per davant gràcies a un 4-14 de parcial que ha silenciat el Gran Canària Arena i que ha posat el 71-72 a l'equador de l'últim període. Els nervis s'han apoderat dels dos equips i l'encert ha baixat en el tram final fruit de la tensió en busca d'una plaça a les semifinals de l'Eurocup. I tot allò que tants cops li ha sortit creu a l'equip aquesta temporada en els instants finals, avui li ha sortit cara a l'equip i s'ha plantat a unes semifinals europees per segona vegada a la seva història. L'equip coneixerà demà el seu rival, que sortirà del vencedor del duel entre Cedevita i Bursaspor.