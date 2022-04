Sense marge d'error

Actualitzada 24/04/2022 a les 06:28

SANT JORDI AMB ELS 'PARTNERS'

Una representació de la plantilla del MoraBanc –Colom, Morgan i Tyson Pérez– va repartir roses entre les treballadores de les empreses patrocinadores del club per celebrar Sant Jordi.

Ja ho era el dia del Reial Betis i va sortir creu, però el partit d’aquest migdia al Poliesportiu davant l’Hereda San Pablo Burgos (12.30 h) és, probablement, el més trascendental de la temporada. Un curs angoixant i ple de mines per al MoraBanc Andorra que no pot fallar més, i només una victòria permetria mantenir un bri d’esperança de cara a la salvació. La derrota, tot i que no seria matemàtica, significaria caure al pou sense remissió. L’equip tricolor és cuer, amb només 8 victòries i té al endavant cinc partits per viure’ls amb el cor a la mà. Sense pensar a curt termini. Només Burgos.El tècnic Óscar Quintana viurà la seva estrena a la Lliga Endesa amb l’equip i assegura que “respecto la gent que fa càlculs pero només pensem a guanyar el Burgos”. L’entrenador tricolor reconeix que “ara tenim certa histèria perquè estem a la vora del precipici, sentim vertigen i no estava previst ficar-nos en aquest jardí, però tenim qualitat”. El preparador càntabre, a més, va fer una original crida a l’afició en apuntar que, ara per ara, el MoraBanc Andorra “és com aquell fill al qual s’ha de donar suport encara que es porti malament. Necessitem la nostra gent i els demanem un acte de fe”. Quintana afegeix que “no serà gens fàcil però si som constants i juguem els 40 minuts, farem un pas molt important. El nostre mirall ha de ser la segona part contra el Buducnost”. En termes semblants es va expressar amb el Diari Oriol Paulí. L’aler gironí va comentar que “necessitem mantenir el mateix to que vam mostrar a la segona part del darrer partit a casa [Eurocup] i sabem que les opcions passen per aquí; ser sòlids en defensa i confiar en el nostre joc, tot i els nervis i els dubtes”. Paulí no va amagar que “sabem que estem en una situació límit i que no queda marge d’error però hem de confiar en nosaltres i recuperar la regularitat que hem tingut en alguns moments de la temporada”. El jugador tricolor va apel·lar a “ser molt agressius i robar pilotes en primera línia per aconseguir cistelles fàcils, cosa que ens portarà a tenir tranquil·litat. No ens pot afectar tant quan ens fan un parcial o quan anem per sota en el marcador, com va passar amb el Betis. Ara no és moment d’enfonsar-se i hem de ser forts mentalment”. Paulí va destacar l’aportació de Quintana i va reconèixer que “un canvi sempre suposa aire fresc i ell ha vingut a treure’ns una mica aquest pes. Ha estat en aquestes situacions i ho sap portar”.