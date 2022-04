Tunde demana tenir “el cap net” contra el Burgos

Actualitzada 23/04/2022 a les 06:35

El MoraBanc Andorra afronta demà al migdia al Poliesportiu la primera de les cinc finals per a la permanència a la Lliga Endesa. Una fita que s’endevina molt complicada i molt coll amunt però, malgrat la dificultat, el vestidor assegura que és totalment abordable.Així ho va exposar Babatunde Olumuyiwa, que dona prioritat a mantenir “el cap net” per intentar competir bé contra el Burgos. “Serà molt important estar fresc per aconseguir aquest desafiament, el repte de la salvació. Ens hem de centrar en diumenge, no d’aquí dues setmanes, i només treballem per aconseguir-ho”. El pivot de Sierra Leone va afegir que “sabem que el repte no és fàcil però és clar que és possible i estem preparats per afrontar-lo. Tots estem motivats i l’arribada del nou entrenador [Óscar Quintana] ens ha donat nova energia i més positivisme”. En aquest sentit, Tunde va insistir que el grup està “ben concentrat” per aconseguir les victòries necessàries per salvar la situació. Per tenir opcions de permanència és evident que el Poliesportiu i l’escalf de l’afició serà un aspecte cabdal. Olumuyiwa va deixar clar que “necessitem el nostre públic i el seu suport serà molt important per donar-nos confiança”, i que el triomf davant el Buducnost a l’Eurocup va bé “per saber què hem de fer i per veure l’equip que podem arribar a ser”. El MoraBanc realitza aquest matí el darrer entrenament abans del partit de demà, vital, davant el Burgos i on el darrer reforç que ha aterrat, TJ Cline, podria tenir els primers minuts amb la samarreta tricolor. El tècnic, Óscar Quintana, destaca que l’ala-pivot “té energia, està preparat per sumar i té el cap més fresc i menys contaminat que la resta de jugadors”.