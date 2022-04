La tendència de les darreres temporades indica que podrien ser necessaris 11 triomfs per assegurar la permanència a la Lliga ACB

Tot i que les matemàtiques no acostumen a ser una ciència exacta, sobretot en el món del bàsquet i de l’esport, la tendència de les darreres temporades a la Lliga ACB pot servir de mirall de cara a les opcions de permanència per al MoraBanc Andorra. La situació és certament delicada, molt complicada a falta de sis jornades, i amb l’equip tricolor clavat amb només vuit victòries, acumulant ja 21 derrotes i ocupant el fanalet vermell de la classificació. Amb sis partits per restar, sembla que 11 victòries podrien ser suficients per aconseguir la salvació, tot i que les 12