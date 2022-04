Campanya de donació de sang amb Creu Roja

Actualitzada 22/04/2022 a les 05:58

El MoraBanc Andorra i Creu Roja Andorrana, amb la col·laboració del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i el departament d’Esports del Govern, han preparat una nova campanya de recollida de sang dilluns 25 d’abril, des de les dotze del migdia fins a les vuit del vespre al Poliesportiu. A més, el club va anunciar que cada donant podrà disposar de franc de dues entrades per al proper partit de l’equip tricolor a casa, dissabte 7 de maig davant el Fuenlabrada, un altre enfrontament clau per a la salvació. El secretari general de la Creu Roja, Joan Sauri, va explicar que “l’any passat vam obtenir 172 oferiments de sang i vam tenir 53 nous donants”, i que enguany esperen “poder igualar o superar aquesta xifra”. El secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, va comentar que “lògicament, poder col·laborar en una causa solidària com aquesta és un plaer que no necessita cap motivació”. El representant del Govern va afegir que “és molt positiu perquè a banda de donar vida es podrà ajudar el MoraBanc i animar l’equip per poder assolir el gran objectiu de la permanència”.Les persones aptes per a la donació han d’estar en una franja d’edat d’entre 18 i 70 anys i amb més de 50 quilos de pes.