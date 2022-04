El president de l’RFEF defensa l’elecció de l’FC Andorra per ocupar la vacant del Reus

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, va protagonitzar ahir una compareixença davant dels mitjans espanyols, de gairebé dues hores i mitja, per esclarir cada punt i els dubtes sorgits arran de la polèmica coneguda com a Supercopa files.



Una problemàtica que ha esquitxat directament l’FC Andorra en ser Gerard Piqué el president de Kosmos Holding, empresa copropietària de l’entitat tricolor. Durant la seva extensa aparició, Rubiales va aprofitar, tal com ja va fer Piqué en el seu canal de Twitch, per defensar la legitimitat de la plaça adquirida el 2019 per l’FC Andorra, gràcies a